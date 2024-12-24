Мягкая кровля, компания

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Индустриальное шоссе, 37

Индекс: 450027.0

Телефон: +7 (347) 298‒98‒90

Мобильный Телефон: +7‒963‒136‒98‒90

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду