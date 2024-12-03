Мыло жидкое `DICORA URBAN FIT` Йогурт и овес 500 мл

Мыло жидкое `DICORA URBAN FIT` Йогурт и овес 500 мл

369 ₽ 313 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: руки
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 557 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 150 мм
  • Ширина упаковки: 65 мм
  • Длина упаковки: 80 мм
  • Тег: Туалетное мыло жидкое
  • Раздел: мыло
  • Артикул 223136
  • Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN

Все товары бренда Бережный ежедневный уход для чувствительной кожи — мягкое жидкое мыло для рук с натуральными экстрактами. Жидкое мыло DICORA URBAN FIT с ароматом йогурта и овса обладает нежной текстурой и легко смывается. Протеины йогурта и экстракт овса способствуют повышению эластичности кожи и препятствуют появлению ощущения сухости. Кремовая пена с обволакивающим ароматом поднимет настроение и перенесет в мир фантазий!

Способ применения: Нанесите на влажную кожу рук, вспеньте и смойте теплой водой.

Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Yogurt Filtrate, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Parfum (Fragrance), Benzyl Salicylate, Linalool, Polyquaternium-7, Tetrasodium EDTA, Styrene/Acrylates Copolymer, Benzyl Alcohol, Glyceryl Laurate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenethyl Alcohol, Calcium Gluconate, Gluconolactone, Caprylyl Alcohol Обзор от бренда

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