Мыло жидкое `DICORA URBAN FIT` Йогурт и овес 500 мл

369 ₽ 313 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: руки

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 557 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 150 мм

Ширина упаковки: 65 мм

Длина упаковки: 80 мм

Тег: Туалетное мыло жидкое

Раздел: мыло

Артикул 223136

Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN



Все товары бренда Бережный ежедневный уход для чувствительной кожи — мягкое жидкое мыло для рук с натуральными экстрактами. Жидкое мыло DICORA URBAN FIT с ароматом йогурта и овса обладает нежной текстурой и легко смывается. Протеины йогурта и экстракт овса способствуют повышению эластичности кожи и препятствуют появлению ощущения сухости. Кремовая пена с обволакивающим ароматом поднимет настроение и перенесет в мир фантазий!

Способ применения: Нанесите на влажную кожу рук, вспеньте и смойте теплой водой.

Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Yogurt Filtrate, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Parfum (Fragrance), Benzyl Salicylate, Linalool, Polyquaternium-7, Tetrasodium EDTA, Styrene/Acrylates Copolymer, Benzyl Alcohol, Glyceryl Laurate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenethyl Alcohol, Calcium Gluconate, Gluconolactone, Caprylyl Alcohol Обзор от бренда