На Байконуре идет заключительный этап подготовки к старту космического корабля

На Байконуре идет заключительный этап подготовки к старту пилотируемого корабля. 1 сентября специалисты Роскосмоса состыковали «Союз МС-26» с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а», сообщает Zakon.kz.

По информации госкорпорации «Роскосмос», указанная деталь связывает корабль с головным обтекателем, обеспечивает интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления ракеты.

Перед стыковкой «Союз МС-26» взвесили, также подготовили грузы к укладке.

Старт экспедиции МКС-72 запланирован на 11 сентября.