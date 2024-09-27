На беспилотное такси в США напали вандалы

В городе Сан-Франциско вандалы напали на беспилотное такси, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на днях прямо на автомобильной дороге. Судя по видео, автомобиль стоял дожидаясь нужного сигнала светофора, когда подвергся вандализму со стороны неизвестных прохожих.

В момент происшествия в салоне такси на переднем сидении находился пассажир. Он хоть и наблюдал за происходящим с недоумением, но все же не рискнул взаимодействовать с хулиганами.

San Francisco. Fahrerloses Taxi wird zerstört, während der Passagier darin sitzt. (Ich muss diese Autos einfach mit einer AOE-Schockwelle ausrüsten.) pic.twitter.com/hTVDuFQfu7 — ❌️ Prof. Dr. Schweinhardt von Mobbingen© 🇳🇱🐸🐀 (@svmoffiziell) September 26, 2024

А во время снегопада в Южно-Африканской Республике в такси насмерть замерзла женщина.