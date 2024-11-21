На что планируют направить изъятые из Нацфонда деньги

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 21 ноября 2024 года на заседании в Сенате озвучил, что изъятые из Национального фонда средства будут направлены на развитие инфраструктурных проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр, отвечая на вопрос о том, как планируется увеличивать поступления в Нацфонд, ответил, что для этого предусмотрены фискальные и бюджетные меры.

«Мы готовы их усилить. Что касается трансфертов из Национального фонда, важно развитие экономики, которое позволит расширить налогооблагаемую базу. В целом средства трансфертов будут направлены на реализацию важных национальных и инфраструктурных проектов по поручению главы государства», – добавил он.

По его словам, сейчас 17 таких проектов, но их число будет расти.

«Так как мы рассматриваем ряд новых проектов. Их реализация потребует значительных средств, но они не будут выделены из бюджета, они будут привлекаться из частного сектора в виде инвестиций. Мы начали эту работу, задача правительства – реализация крупных проектов, за счет них – развитие экономики и расширение налогооблагаемой базы», – озвучил Нурлан Байбазаров.

30 октября 2024 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы. Сегодня, 21 ноября, закон рассматривают в Сенате.