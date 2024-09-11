На главного муфтия Таджикистана напали возле мечети

В Душанбе 11 сентября неизвестный совершил нападение на главного муфтия Таджикистана, председателя Совета улемов (мусульманских священнослужителей) Саидмукаррама Абдукодирзода, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД республики, инцидент произошел около 17:20 возле центральной мечети Душанбе после завершения намаза.

«После окончания вечернего намаза (молитвы) один гражданин из хулиганских побуждений в центральной мечети города Душанбе нанес удар колюще-режущим предметом (ножом) в тело председателя улемов Республики Таджикистан Саидмукаррама Абдулкодирзода», — говорится в сообщении.

В результате нападения председатель улемов получил легкие телесные повреждения. Медики оказали ему необходимую помощь на месте, после чего он был доставлен домой.

Преступник был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел. По факту нападения возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.