На Илона Маска подали в суд из-за «проведения незаконной лотереи»

Прокурор Филадельфии Ларри Краснер подала иск против Комитета политических действий Илона Маска. Миллиардера обвиняют в «проведении незаконной лотереи», сообщает Zakon.kz.

Маск пообещал ежедневно вручать по 1 млн долларов случайному избирателю, подписавшему петицию, в которой бизнесмен обещает отстаивать свободу слова и право на ношение оружия. При этом подписантом может стать как республиканец, так и демократ. Петицию распространяют от комитета политических действий America PAC, направленного на поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Розыгрыши он проводил в Филадельфии, а также по всей Пенсильвании.

По информации CNBC, Министерство юстиции США предупредило комитет Маска о том, что его розыгрыши призов могут нарушать федеральное законодательство о выборах. Но на миллиардера это не подействовало и прокурор подал иск, в котором также уточняется, что на предвыборном митинге 19 октября Маск объявил:

«Если зарегистрированный избиратель предоставит личную идентификационную информацию, а именно адрес, номер телефона, адрес электронной почты, и подпишет петицию о поддержке Конституции, то он получит возможность участия в розыгрыше приза в 1 млн долларов».

«Другими словами, America PAC и Маск уговаривают граждан Филадельфии, а также других «колеблющихся» Штатов на предстоящих выборах, предоставить свои личные идентификационные данные и дать политическое обещание в обмен на шанс выиграть 1 млн долларов», – говорится в иске.

Краснер в своем заявлении упомянул, что «окружному прокурору Филадельфии поручено защищать население от недобросовестной торговой практики, включая незаконные лотереи», и что он также отвечает за защиту общественности от вмешательства в честность выборов.