На Камчатке обнаружили обломки вертолета, который разбился рядом с вулканом

На Камчатке обнаружили обломки вертолета, который разбился рядом с вулканом

На Камчатке обнаружили обломки вертолета, который разбился рядом с вулканом

Вертолеты обнаружили на Камчатке обломки Ми-8, который перестал выходить на связь 31 августа 2024 года. На его борту могли находиться 22 человека, сообщает Zakon.kz.

По словам министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева, борт потерпел крушение, пишет РИА «Новости».

«Обломки пропавшего вертолета обнаружили с воздуха. Они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где борт последний раз выходил на связь», – пояснили в управлении МЧС региона.

Официальной информации о гибели пассажиров не поступало. Предварительно на борту находились 19 туристов и три члена экипажа.

Вертолет МИ-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения 31 августа.

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