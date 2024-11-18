На конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр

На конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр

На конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр

16 ноября в португальском городе Визеу на ежегодном конкурсе определили лучший в мире сыр 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным организаторов конкурса, 4786 сыров из 47 стран дегустировали 240 экспертов со всего мира. А победителем конкурса стал сыр из овечьего молока Queijo de Ovelha Amanteigado. Он также производится в Португалии на небольшой фабрике из 10 сотрудников в городе Суальейра.

На конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр

Продукт изготовлен с использованием вегетарианского фермента, полученного из чертополоха. В итоге получился маслянистый сыр с травянистой горечью, который подают без верхней части и выложенным ложкой центром.

На конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр

Судьи оценивали каждый сыр по:

  • внешнему виду;
  • запаху;
  • вкусу;
  • текстуре.

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Публикация от Guild of Fine Food (@guildoffinefood)

Один из экспертов назвал сыр-победитель «восхитительным сочетанием белка и жира», которое создает фантастический вкус. Всего в финал прошли 14 конкурсантов из Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании.

Недавно ученые выявили, что молоко увеличивает риски болезней сердца для женщин.

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