На конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр

16 ноября в португальском городе Визеу на ежегодном конкурсе определили лучший в мире сыр 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным организаторов конкурса, 4786 сыров из 47 стран дегустировали 240 экспертов со всего мира. А победителем конкурса стал сыр из овечьего молока Queijo de Ovelha Amanteigado. Он также производится в Португалии на небольшой фабрике из 10 сотрудников в городе Суальейра.

Продукт изготовлен с использованием вегетарианского фермента, полученного из чертополоха. В итоге получился маслянистый сыр с травянистой горечью, который подают без верхней части и выложенным ложкой центром.

Судьи оценивали каждый сыр по:

внешнему виду;

запаху;

вкусу;

текстуре.

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Один из экспертов назвал сыр-победитель «восхитительным сочетанием белка и жира», которое создает фантастический вкус. Всего в финал прошли 14 конкурсантов из Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании.

Недавно ученые выявили, что молоко увеличивает риски болезней сердца для женщин.