На Мартинике вспыхнули жестокие протесты из-за высокой стоимости жизни

На французском острове в Карибском море горят автомобили и рушат здания, поскольку власти вводят комендантский час, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, власти французского острова Мартиника в Карибском море ввели комендантский час с 21:00 до 5:00 в некоторых районах столицы, чтобы подавить эскалацию ожесточенных протестов из-за высокой стоимости жизни.

По меньшей мере 14 человек, в том числе 11 полицейских, получили ранения, некоторые из них — от огнестрельного оружия, поскольку в социальных сетях появились тревожные кадры с автомобилями, охваченными пламенем, разрушенными зданиями и вооруженными до зубов бойцами полиции, направляющимися к протестующим.