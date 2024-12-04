На Мастеровой, торговая компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Мастеровая, 16

Индекс: 454008.0

Телефон: +7 (351) 235‒7000

Мобильный Телефон: +7‒908‒085‒79‒74

Сайт: http://xn--80aaglvofmbrjm.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк