На Netflix подали в суд после боя Майка Тайсона и Джейка Пола

Подписчик Netflix подал в суд на компанию из-за низкого качества трансляции боя Майка Тайсона и Джейка Пола, сообщает Zakon.kz.

Иск был подан во Флориде. Рональдом «Блю» Дентон обвиняет Netflix в «нарушении контракта» из-за постоянных сбоев во время мероприятия. Цена иска не сообщается.

Между тем сама компания признала низкое качество трансляции долгожданного события, пишет Foxnews.

«Этот беспрецедентный масштаб создал множество технических проблем, с которыми команда запуска блестяще справилась, отдав приоритет стабильности потока для большинства зрителей», – сказала руководитель Netflix Элизабет Стоун.

Netflix также сообщил, что прямая трансляция боксерского поединка между Тайсоном и Полом привлекла 108 миллионов зрителей по всему миру, что сделало его «самым транслируемым спортивным событием в истории».

16 ноября в Техасе в бою сошлись легендарный Майк «Железный» Тайсон и YouTube-блогер Джейк Пол. Последний одержал победу. Поединок был рассчитан на восемь раундов по две минуты и продлился всю дистанцию. За время боя Пол нанес 78 точных ударов, Тайсон – только 18.