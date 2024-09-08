На севере Вьетнама из-за тайфуна «Яги» погибли 14 человек

На севере Вьетнама из-за тайфуна «Яги» погибли 14 человек

На севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" погибли 14 человек

Не менее 14 человек погибли и более 180 получили ранения в результате супертайфуна «Яги», который бушевал в северной части Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

Статистику национального комитета по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам, приводит ТАСС.

«В наибольшей степени от ударов стихии пострадали столица Ханой, портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон, Халонг, а также близлежащие северные провинции Тхайбинь, Хоабинь и Хынгйен. Стихия там повредила более 400 опор линий электропередачи и 27 электроподстанций, что привело к вынужденным отключениям электричества», – говорится в публикации.

Свыше 121 тыс. га посевных площадей, занятых рисом и другими сельскохозяйственными культурами, были затоплены, повреждены более 5 тыс. плодовых деревьев. В прибрежных районах потоплены или пропали без вести 38 кораблей и рыбацких лодок.

Тайфун срывал крыши и повредил тысячи домов, разбил стекла и фасады на многих высотных зданиях. Десятки тысяч деревьев были сломаны или вырваны из земли.

Напомним, тайфун «Яги» 4 сентября 2024 года приблизился к южному побережью Китая, а оттуда направился в сторону Вьетнама. Менее чем через сутки он усилился до супертайфуна. Это означает, что скорость ветра внутри него превысила 50 м/с.

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