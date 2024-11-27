На Шри-Ланке из-за наводнений погибли дети

На Шри-Ланке из-за наводнений погибли дети

На Шри-Ланке из-за наводнений погибли дети

Трое детей погибли на Шри-Ланке из-за наводнений, вызванных сильными дождями на острове, сообщает Zakon.kz.

Еще пять человек считаются пропавшими без вести, пишет Associated Press. 26 ноября 11 детей и двое взрослых возвращались из школы на тракторе, который смыло наводнением в восточном регионе страны. Спустя сутки были найдены тела троих школьников.

Шестерых школьников, ехавших в тракторе, удалось спасти. До сих пор не найдены трое детей и двое взрослых. Пропавших ищут военно-морские силы и армейские подразделения при поддержке вертолетов ВВС.

Также в центральной части острова женщина погибла после того, как на нее упала кирпичная стена. Еще один человек стал жертвой наводнения.

На Шри-Ланке из-за наводнений погибли дети

За последние два дня на Шри-Ланке прошли сильные ливни. В результате повреждены почти 800 домов, затоплены поля и дороги. Власти приостановили движение поездов в горных районах. Из опасных районов эвакуировали более пяти тыс. человек.

24 ноября стало известно, сколько денег выделят на защиту климата.

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