На востоке Конго экстремисты похищают людей

По меньшей мере 13 человек убиты и еще больше похищены экстремистскими повстанцами на востоке Конго, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, местные власти на востоке Конго заявляют, что минимум 13 человек убиты, а еще больше похищены экстремистскими повстанцами, связанными с группировкой «Исламское государство».

Среди погибших были женщины. Их дома были сожжены и разграблены.

Восточное Конго десятилетиями борется с вооруженным насилием, поскольку более 120 группировок борются за власть, землю и ценные минеральные ресурсы, в то время как другие пытаются защитить свои общины. Некоторые вооруженные группировки обвиняются в массовых убийствах.

В последние годы их атаки усилились и распространились на Гому, главный город восточного Конго, а также на соседнюю провинцию Итури.