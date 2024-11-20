На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение

Ночью 20 ноября 2024 года на юге Кыргызстана произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4 балла, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана, очаг землетрясения располагался на территории страны в 689 километрах к юго-западу от Алматы. Жители Казахстана подземных толчков не почувствовали.

Также отмечено, что в населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Лейлек, Рават, Кара-Суу, Коргон, Катран, Коргон – около 3,5 балла; Берик-Суу, Кызыл-Чарба – 3 балла.

По предварительной информации, к счастью, жертв и разрушений нет.

В начале месяца, 5 ноября 2024 года, в Алматы и Алматинской области в 10:00 произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика. Примерная магнитуда – 4,5.