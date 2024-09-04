Набор для бровей `ESSENCE` BROW LIFTING GEL SET экстремальной фиксации с щеточкой

Набор для бровей `ESSENCE` BROW LIFTING GEL SET экстремальной фиксации с щеточкой

Набор для бровей `ESSENCE` BROW LIFTING GEL SET экстремальной фиксации с щеточкой

399 ₽ 339 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: брови
  • Вес в упаковке: 49 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 69 мм
  • Ширина упаковки: 69 мм
  • Длина упаковки: 19 мм
  • Тег: Гель для бровей
  • Раздел: гели для бровей
  • Артикул 247576
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда «Укладка бровей как в профессиональной студии? Легко достичь результата с помощью набора Brow Lifting Gel Set! Гелеобразная текстура приподнимает волоски бровей и обеспечивает мгновенную и сверхсильную фиксацию, сравнимую с профессиональной укладкой бровей.
С помощью специальной щеточки-аппликатора ты легко нанесешь прозрачный гель на брови. Аппликатор крепится к внутренней части крышки. Благодаря улучшенной формуле тебе больше не нужна вода для нанесения геля.

Укладывай брови так, как тебе нравится, и пробуй новые тренды: С помощью набора Brow Lifting Gel Set от essence ты надолго обеспечишь им WOW-эффект.»

Способ применения: Набор с гелем для бровей. Набор содержит кисть и прозрачную гелевую текстуру для легкого поднятия и… закрепления бровей с экстремальной фиксацией. После использования: Помести на место внутреннюю крышку и плотно закрой. Помести сверху очищенную кисть и плотно закрой крышку.

Состав: AQUA (WATER), CETEARETH-30, GLYCERIN, SORBITOL, PROPYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL.

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