Набор для бровей `ESSENCE` BROW LIFTING GEL SET экстремальной фиксации с щеточкой

399 ₽ 339 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: брови

Вес в упаковке: 49 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 69 мм

Ширина упаковки: 69 мм

Длина упаковки: 19 мм

Тег: Гель для бровей

Раздел: гели для бровей

Артикул 247576

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда «Укладка бровей как в профессиональной студии? Легко достичь результата с помощью набора Brow Lifting Gel Set! Гелеобразная текстура приподнимает волоски бровей и обеспечивает мгновенную и сверхсильную фиксацию, сравнимую с профессиональной укладкой бровей.

С помощью специальной щеточки-аппликатора ты легко нанесешь прозрачный гель на брови. Аппликатор крепится к внутренней части крышки. Благодаря улучшенной формуле тебе больше не нужна вода для нанесения геля.

Укладывай брови так, как тебе нравится, и пробуй новые тренды: С помощью набора Brow Lifting Gel Set от essence ты надолго обеспечишь им WOW-эффект.»

Способ применения: Набор с гелем для бровей. Набор содержит кисть и прозрачную гелевую текстуру для легкого поднятия и… закрепления бровей с экстремальной фиксацией. После использования: Помести на место внутреннюю крышку и плотно закрой. Помести сверху очищенную кисть и плотно закрой крышку.

Состав: AQUA (WATER), CETEARETH-30, GLYCERIN, SORBITOL, PROPYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL.