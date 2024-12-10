Набор для ухода за телом `MIXIT` `SPA RITUALS` ORGANIC COLLECTION Кокосовый рай соляной скраб-бальзам для тела 300 г и крем-баттер для тела 250 г

Набор для ухода за телом `MIXIT` `SPA RITUALS` ORGANIC COLLECTION Кокосовый рай соляной скраб-бальзам для тела 300 г и крем-баттер для тела 250 г

Набор для ухода за телом `MIXIT` `SPA RITUALS` ORGANIC COLLECTION Кокосовый рай соляной скраб-бальзам для тела 300 г и крем-баттер для тела 250 г

699 ₽ 594 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 690 г
  • Высота упаковки: 124 мм
  • Ширина упаковки: 96 мм
  • Длина упаковки: 96 мм
  • Раздел: подарочные наборы женские
  • Артикул 251640
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Набор для ухода за телом и душой «кокосовый рай» подобен неспешной прогулке вдоль кромки окедна, шелесту соленых волн и теплому аромату кокоса витающему в воздухе.
солнечное утро полно гармонии и умиротворения, а размеренная мелодия зарождающегося дня наполнена очарованием и сладким предвкушением удовольствия, средства набора погрузят вас в атмосферу блаженства.

Способ применения: Coconut Body Butter: нанести баттер на чистую кожу массирующими движениями дополного впитывания…. Подходит для ежедневного использования. Coconut & Salt Body Scrub: взять небольшое количество скраба, равномерно распределить по влажной коже легкими массажными движениями, смыть водой. Использовать 2-3 раза в неделю.

Состав: Coconut Body Butter: вода, глицерин, цетеариловый спирт, масло ши, масло кокосовое, изопропил пальмитат, C12-15 алкилбензоат, диметикон, глицерил стеарат, каприловый/каприновый триглицерид, масло макадамии, феноксиэтанол, ретинил пальмитат, пантенол, линолевая кислота, линоленовая кислота, цетеарет-20, цетеарет-12, цетилпальмитат, акрилаты/C10-30 алкилакрилата кроссполимер, бутилгидрокситолуол, динатрий ЭДТА, гидроксид натрия, этилгексилглицерин, отдушка. Coconut & Salt Body Scrub: хлорид натрия, морская соль, масло кокосовое, кокосовая пудра, глицерил стеарат, масло ши, масло сладкого миндаля, полисорбат 20, изопропил пальмитат, скорлупа грецкого ореха, бутилгидрокситолуол, отдушка. Обзор от бренда

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