Набор точечных пластырей для лица `YOPP` 42 шт

619 ₽ 219 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: проблемная

Вес в упаковке: 13 г

Текстура: нетканный материал

Высота упаковки: 138 мм

Ширина упаковки: 83 мм

Длина упаковки: 20 мм

Тег: Точечные пластыри для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 154709

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Пластырь поглощает образующийся экссудат (воспалительная жидкость) и мгновенно убирает припухлость и покраснение кожи. Благодаря обеззараживающим свойствам он создает особую влажную среду вокруг, ускоряя заживляющие процессы и затягивание ранки. Всего один маленький пластырь устраняет неприятные ощущения при развитии акне и предотвращает попадание загрязнений на поврежденную кожу.

Способ применения: После очищения отделить пластырь подходящего размера (10 или 12 мм) от подложки и наклеить на… проблемную область кожи лица — непосредственно на прыщи. Дождитесь впитывания активного вещества – пластырь станет плоским. Удалите использованный пластырь.

Состав: Polyisobutene, Polyurethane-9, Polyisoprene, Cellulose Gum