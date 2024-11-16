Набор точечных пластырей для лица `YOPP` 42 шт

Набор точечных пластырей для лица `YOPP` 42 шт

619 ₽ 219 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: проблемная
  • Вес в упаковке: 13 г
  • Текстура: нетканный материал
  • Высота упаковки: 138 мм
  • Ширина упаковки: 83 мм
  • Длина упаковки: 20 мм
  • Тег: Точечные пластыри для лица
  • Раздел: для проблемной кожи
  • Артикул 154709
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Пластырь поглощает образующийся экссудат (воспалительная жидкость) и мгновенно убирает припухлость и покраснение кожи. Благодаря обеззараживающим свойствам он создает особую влажную среду вокруг, ускоряя заживляющие процессы и затягивание ранки. Всего один маленький пластырь устраняет неприятные ощущения при развитии акне и предотвращает попадание загрязнений на поврежденную кожу.

Способ применения: После очищения отделить пластырь подходящего размера (10 или 12 мм) от подложки и наклеить на… проблемную область кожи лица — непосредственно на прыщи. Дождитесь впитывания активного вещества – пластырь станет плоским. Удалите использованный пластырь.

Состав: Polyisobutene, Polyurethane-9, Polyisoprene, Cellulose Gum

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