Набор точечных пластырей для лица `YOPP` 42 шт
619 ₽ 219 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: проблемная
- Вес в упаковке: 13 г
- Текстура: нетканный материал
- Высота упаковки: 138 мм
- Ширина упаковки: 83 мм
- Длина упаковки: 20 мм
- Тег: Точечные пластыри для лица
- Раздел: для проблемной кожи
- Артикул 154709
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
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Все товары бренда Пластырь поглощает образующийся экссудат (воспалительная жидкость) и мгновенно убирает припухлость и покраснение кожи. Благодаря обеззараживающим свойствам он создает особую влажную среду вокруг, ускоряя заживляющие процессы и затягивание ранки. Всего один маленький пластырь устраняет неприятные ощущения при развитии акне и предотвращает попадание загрязнений на поврежденную кожу.
Способ применения: После очищения отделить пластырь подходящего размера (10 или 12 мм) от подложки и наклеить на… проблемную область кожи лица — непосредственно на прыщи. Дождитесь впитывания активного вещества – пластырь станет плоским. Удалите использованный пластырь.
Состав: Polyisobutene, Polyurethane-9, Polyisoprene, Cellulose Gum