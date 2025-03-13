Надоели рейки? 8 классных вариантов, чем их заменить

Не хочется, чтобы стена пустовала, но деревянные рейки уже приелись? Собрали стильные альтернативы на любой вкус.

В видео перечислили идеи для замены надоевших реек

1. Молдинги

Молдинги не менее популярны, чем рейки, но круг их применения значительно шире. Можно выкрасить их в цвет стен и тем самым добавить рельеф, при это сохраняя минимализм отделки. Или, наоборот, выбрать контрастный оттенок, добавить металлический блеск. Вариантов расположения тоже много: вертикально и горизонтально, обрамить планками крупный участок стены или небольшой — под декор.

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Евгения Акимова

2. Деревянные панели

Если хочется создать в интерьере ощущение уюта и тепла, сохраните фактуру дерева — но в другом прочтении. Вместо реек часть стен можно отделать декоративными панелями. Есть множество вариантов: от натурального массива до ДСП или МДФ. Выбирайте качественные материалы. Если натуральная древесина слишком дорогая, лучшая альтернатива — панели из шпонированного МДФ. Они лучше всего передают текстуру природного материала

Дизайн: Ольга Мирзабаева

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

3. Панно

Необычный способ украсить стену — установить панно. В данном случае речь не про аналог картины, а про более крупный декор, который становится частью отделки. Можно найти в магазине готовый вариант, но часто такие масштабные панно делают на заказ, под конкретный интерьер. Оно может быть из разных материалов: от гипса до дерева или ПВХ.

Дизайн: Екатерина Шереметова. Фото: Сергей Благодыр

Дизайн: студия Artefact. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Наумова

Дизайн: студия Artefact. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Наумова

4. Акцентные обои

Еще один способ выделить стену или ее часть — поклеить акцентные обои. В этом случае фокус будет на внешнем виде, а не на рельефе поверхности. Дизайн полотна выбирайте в соответствии с общим стилем. Это может быть крупный яркий орнамент, сюжетная фреска, ненавязчивый рисунок. Если оформляете обоями только один участок стены, их можно обрамить молдингами — так граница между отделочными материалами будет смотреться эстетичнее.

Дизайн: Ольга Мирзабаева

Дизайн: Елена Иванова. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Елена Иванова и Екатерина Шибалова

Дизайн: Елена Лебедева. Фото: Иван Сорокин. Стиль: Анна Крутолевич

5. Фактурная штукатурка

Если краска на стенах кажется слишком простой, но при этом не хочется перегружать поверхность декоративными элементами, фактурная штукатурка станет компромиссом. Степень выраженности рельефа можно подобрать на свой вкус: есть составы, которые лишь визуально имитируют шелк, бетон и другие материалы, а есть и те, которые дают настоящий объем, повторяя фактуру камня. Последний вариант чаще используют акцентно, для одного участка стены.

Дизайн: студия Artefact. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Наумова

Дизайн: Анастасия Меньшонкова. Фото: Роман Мокров

6. 3D-панели

Объемные панели делают из разных материалов, самые популярные — гипс и полиуретан. Есть влагостойкие, предназначенные для кухни и ванной. Вариантов дизайна очень много: от простых вертикальных или горизонтальных линий до сложных форм с разнообразным рельефом. Использовать 3D-панели лучше в сочетании с другой, более спокойной отделкой: краской, штукатуркой, однотонными обоями.

Дизайн: Алина Мурашова. Фото: Мария Войнова. Декоратор: Виктория Звонилина

Дизайн: Алина Шагалеева

Дизайн: студия Artefact. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Наумова

7. Вагонка

У многих вагонка до сих пор ассоциируется с дачным домом, но сейчас ее все чаще используют и в квартирах. Это ближайший аналог реек — тоже дерево, тоже в виде тонких планок. Но все равно выглядит и ощущается такая отделка иначе. Доски более широкие и покрывают стену (или ее отдельный участок) полностью. Также можно найти готовые панели из вагонки или под нее: например, из МДФ или пластика. Дерево уместно в любом стиле, но особенно хорошо смотрится в сканди, классике и кантри.

Дизайн: студия «Ю-Студия». Фото: Артем Кокин

Дизайн: Вера Ильинчик. Фото: Егор Воробьев

8. Рельефная плитка

Плитка или керамогранит с рельефом — один из главных трендов в отделке. Материал можно применять как акцентно, так и фоново. В первом случае выбирайте интересный оттенок или более выраженный рельеф, во втором — спокойную гамму и ненавязчивую фактуру. Таким образом можно оформить стены на кухне, в ванной, прихожей, на балконе.

Дизайн: Анастасия Меньшонкова. Фото: Роман Мокров

Дизайн: Клавдия Лученко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Екатерина Наумова