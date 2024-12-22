Naimar, отдел продаж

город: Череповец

Район: Череповец городской округ

Адрес: проспект Луначарского, 15

Индекс: nan

Телефон: +7 (8202) 51‒89‒38

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/69MMwPxfFs

вид деятельности: Комплектующие для окон, Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк