Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

В СМИ распространилась новость про новый налог на хозяйственные постройки. Постарались разобраться, действительно это нововведение и за что нужно платить налог.

Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

В 2025-м налог на бани, сараи и теплицы не вводили. Владельцы такой недвижимости должны были оплачивать его и раньше. Рассказываем, как рассчитать сумму, понять, за что именно надо платить и какие штрафные санкции предусмотрены за неуплату.

Все о налоге на бани, сараи и теплицы

Требования закона 
— За что нужно платить
— За что платить не нужно
— Правила расчета 
— Льготы 
Штрафы и другие наказания 

Налог на хозпостройки: актуальные правила

Новость о начавшем действовать с 1 января налоге для владельцев бань и теплиц на даче не совсем правда. За хозяйственные постройки на участке действительно надо платить, как и за коттедж или дачный домик. Но это правило действует не первый год. Оно закреплено в ст. 401 Налогового кодекса. Пункт «иные строения» в этой статье относится как раз к сараям и беседкам, которые принадлежат частным лицам. Гаражи выделены в отдельный пункт.

Какие бани и теплицы попали под налог

Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

Объектом налогообложения может стать небольшая беседка. А просторный сарай с инструментами иногда под действие статьи не попадает. Как понять статус объекта? Есть два критерия, которые надо оценить. 

  • Фундамент. Капитальный делает постройку недвижимым имуществом, а за него физические лица обязаны платить налоги государству. Строение, стоящее на нескольких кирпичах или колесах, налогообложению не подлежит.
  • Возможность переноса. Не нужно платить налог на бани-чаны, вагончики или бытовки, которые вы можете перенести на другое место, не разрушив.

Подключение воды, канализации, централизованного газоснабжения иногда тоже считают признаком недвижимого имущества, которое нельзя перенести в другое место без разрушения.

Отдельно стоящие гаражи любого типа и размера считаются объектом налогообложения. Жилые постройки — тоже, но для них размер платежа рассчитывают по особой формуле. На колодцы и скважины распространяется отдельный водный налог.

Считаются объектами налогообложения: 

  • гараж с крышей и воротами; 
  • теплица на фундаменте — покрытие не имеет значения; 
  • летняя кухня, к которой подведены вода, газ и канализационные трубы от септика; 
  • баня, стоящая на сваях, бетонной плите или ленте; 
  • стационарный сарай. 

За что не нужно платить

Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

Примеры объектов, за которые не нужно платить. 

  • Навес на врытых в землю столбах.
  • Парник на дугах.
  • Качели.
  • Разборный пластиковый бассейн.
  • Бочка или чан для парения.
  • Бытовка, не закрепленная на земле.
  • Мощеная площадка для машины под навесом на столбах.
  • Гараж, который является частью дома.
  • Забор на фундаменте.

Налоговая служба «видит» только постройки, которые есть в ЕГРН. Чтобы включить баню или сарай в реестр объектов недвижимости, нужно вызвать на участок кадастрового инженера. Он определит статус постройки, оценит кадастровую стоимость всего, что посчитает недвижимым имуществом. В дальнейшем по ней будут рассчитывать налог.

Какой налог платить за баню на дачном участке: нормативы и правила расчета 

Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

Самостоятельно рассчитывать сумму платежа или подавать отдельную декларацию не нужно. Раз в год ФНС рассылает квитанции с налогом на имущество физических лиц — бумажные или электронные. Сумма платежа за сараи, бани и теплицы, зарегистрированные в ЕГРН, уже будет включена в эту квитанцию. Если вы не заплатите налог в срок, обычно до начала декабря, то информация о долге по нем появится на Госуслугах.

ФНС рассчитывает платежи за бани и сараи по их кадастровой стоимости, которую определяет Росреестр. А ставки устанавливают местные власти. Они могут составлять: 

  • от 0% до 0,3% кадастровой стоимости одной постройки до 50 кв. м;
  • 0,5% для прочих объектов;
  • 2,5% для постройки дороже 300 млн рублей, независимо от ее площади.

Для перерасчета кадастровой стоимости можно обращаться в Росреестр.

Чтобы узнать актуальные ставки для своего города или поселка, перейдите на сайт ФНС. Выберите «Налог на имущество ФЛ» и свой регион. Найдите в открывшемся перечне название своего населенного пункта и перейдите в него.

Кто и как может получить льготы

Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

Льготы предусмотрены ст. 407 НК РФ. 

  • Федеральные. Действуют во всех областях РФ. Распространяются на отдельные категории граждан: героев России, инвалидов, пенсионеров. Полный список лиц указан в ст. 407 НК РФ. 
  • Местные. Власти города или поселка могут снизить ставки или освободить от налога почетных граждан, многодетные семьи. 

Информацию о местных и федеральных льготах можно найти на сайте ФНС.

Также освобождается от налога одно хозяйственное строение площадью до 50 кв. м, если оно не используется в предпринимательской деятельности. 

Федеральные и местные льготы должны применяться автоматически при расчете суммы. Если налоговая не учла льготный статус, можно подать в нее заявление, приложив пенсионное удостоверение, другое доказательство. ФНС будет учитывать льготу в следующих налоговых периодах. А переплаченное в этом году зачтется в счет следующего платежа.

Что будет, если не заплатить налог на теплицы в 2025 году

Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

Если вам пришла квитанция с рассчитанной суммой, то при просрочке на нее начисляются пени в процентах от суммы недоимки — 1/300 от ключевой ставки ЦБ каждый день. На Госуслугах отображается актуальная задолженность по всем налогам на имущество со всеми пени. Квитанцию на оплату также можно найти в личном кабинете на сайте ФНС. При долге свыше 30 тысяч рублей нельзя выехать за рубеж, зарегистрировать сделки с любой недвижимостью.

С 2025 года действительно началась работа с незарегистрированной недвижимостью, особенно в Московской области. Возможно, в будущем увеличатся штрафы за «нелегальные» сараи и теплицы, которые облагаются налогом. За отказ от регистрации недвижимости действует штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей (ст.19.21 Административного кодекса). Чтобы свободно распоряжаться собственностью и жить без долгов, вызывайте кадастрового инженера после строительства каждого капитального здания, так вы избавите себя от проблем в будущем.

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