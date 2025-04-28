Налог на бани, сараи и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить

В СМИ распространилась новость про новый налог на хозяйственные постройки. Постарались разобраться, действительно это нововведение и за что нужно платить налог.

В 2025-м налог на бани, сараи и теплицы не вводили. Владельцы такой недвижимости должны были оплачивать его и раньше. Рассказываем, как рассчитать сумму, понять, за что именно надо платить и какие штрафные санкции предусмотрены за неуплату.

Все о налоге на бани, сараи и теплицы

Требования закона

— За что нужно платить

— За что платить не нужно

— Правила расчета

— Льготы

Штрафы и другие наказания

Налог на хозпостройки: актуальные правила

Новость о начавшем действовать с 1 января налоге для владельцев бань и теплиц на даче не совсем правда. За хозяйственные постройки на участке действительно надо платить, как и за коттедж или дачный домик. Но это правило действует не первый год. Оно закреплено в ст. 401 Налогового кодекса. Пункт «иные строения» в этой статье относится как раз к сараям и беседкам, которые принадлежат частным лицам. Гаражи выделены в отдельный пункт.

Какие бани и теплицы попали под налог

Объектом налогообложения может стать небольшая беседка. А просторный сарай с инструментами иногда под действие статьи не попадает. Как понять статус объекта? Есть два критерия, которые надо оценить.

Фундамент. Капитальный делает постройку недвижимым имуществом, а за него физические лица обязаны платить налоги государству. Строение, стоящее на нескольких кирпичах или колесах, налогообложению не подлежит.

Возможность переноса. Не нужно платить налог на бани-чаны, вагончики или бытовки, которые вы можете перенести на другое место, не разрушив.

Подключение воды, канализации, централизованного газоснабжения иногда тоже считают признаком недвижимого имущества, которое нельзя перенести в другое место без разрушения.

Отдельно стоящие гаражи любого типа и размера считаются объектом налогообложения. Жилые постройки — тоже, но для них размер платежа рассчитывают по особой формуле. На колодцы и скважины распространяется отдельный водный налог.

Считаются объектами налогообложения:

гараж с крышей и воротами;

теплица на фундаменте — покрытие не имеет значения;

летняя кухня, к которой подведены вода, газ и канализационные трубы от септика;

баня, стоящая на сваях, бетонной плите или ленте;

стационарный сарай.

За что не нужно платить

Примеры объектов, за которые не нужно платить.

Навес на врытых в землю столбах.

Парник на дугах.

Качели.

Разборный пластиковый бассейн.

Бочка или чан для парения.

Бытовка, не закрепленная на земле.

Мощеная площадка для машины под навесом на столбах.

Гараж, который является частью дома.

Забор на фундаменте.

Налоговая служба «видит» только постройки, которые есть в ЕГРН. Чтобы включить баню или сарай в реестр объектов недвижимости, нужно вызвать на участок кадастрового инженера. Он определит статус постройки, оценит кадастровую стоимость всего, что посчитает недвижимым имуществом. В дальнейшем по ней будут рассчитывать налог.

Какой налог платить за баню на дачном участке: нормативы и правила расчета

Самостоятельно рассчитывать сумму платежа или подавать отдельную декларацию не нужно. Раз в год ФНС рассылает квитанции с налогом на имущество физических лиц — бумажные или электронные. Сумма платежа за сараи, бани и теплицы, зарегистрированные в ЕГРН, уже будет включена в эту квитанцию. Если вы не заплатите налог в срок, обычно до начала декабря, то информация о долге по нем появится на Госуслугах.

ФНС рассчитывает платежи за бани и сараи по их кадастровой стоимости, которую определяет Росреестр. А ставки устанавливают местные власти. Они могут составлять:

от 0% до 0,3% кадастровой стоимости одной постройки до 50 кв. м;

0,5% для прочих объектов;

2,5% для постройки дороже 300 млн рублей, независимо от ее площади.

Для перерасчета кадастровой стоимости можно обращаться в Росреестр.

Чтобы узнать актуальные ставки для своего города или поселка, перейдите на сайт ФНС. Выберите «Налог на имущество ФЛ» и свой регион. Найдите в открывшемся перечне название своего населенного пункта и перейдите в него.

Кто и как может получить льготы

Льготы предусмотрены ст. 407 НК РФ.

Федеральные. Действуют во всех областях РФ. Распространяются на отдельные категории граждан: героев России, инвалидов, пенсионеров. Полный список лиц указан в ст. 407 НК РФ.

Местные. Власти города или поселка могут снизить ставки или освободить от налога почетных граждан, многодетные семьи.

Информацию о местных и федеральных льготах можно найти на сайте ФНС.

Также освобождается от налога одно хозяйственное строение площадью до 50 кв. м, если оно не используется в предпринимательской деятельности.

Федеральные и местные льготы должны применяться автоматически при расчете суммы. Если налоговая не учла льготный статус, можно подать в нее заявление, приложив пенсионное удостоверение, другое доказательство. ФНС будет учитывать льготу в следующих налоговых периодах. А переплаченное в этом году зачтется в счет следующего платежа.

Что будет, если не заплатить налог на теплицы в 2025 году

Если вам пришла квитанция с рассчитанной суммой, то при просрочке на нее начисляются пени в процентах от суммы недоимки — 1/300 от ключевой ставки ЦБ каждый день. На Госуслугах отображается актуальная задолженность по всем налогам на имущество со всеми пени. Квитанцию на оплату также можно найти в личном кабинете на сайте ФНС. При долге свыше 30 тысяч рублей нельзя выехать за рубеж, зарегистрировать сделки с любой недвижимостью.

С 2025 года действительно началась работа с незарегистрированной недвижимостью, особенно в Московской области. Возможно, в будущем увеличатся штрафы за «нелегальные» сараи и теплицы, которые облагаются налогом. За отказ от регистрации недвижимости действует штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей (ст.19.21 Административного кодекса). Чтобы свободно распоряжаться собственностью и жить без долгов, вызывайте кадастрового инженера после строительства каждого капитального здания, так вы избавите себя от проблем в будущем.