Народная кровля, торговый дом
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Ракитовское шоссе, 2 ст9
Индекс: 443028.0
Телефон: +7 (846) 972‒93‒39
Мобильный Телефон: +7‒917‒017‒30‒40
Сайт: http://narodnay-krovly.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: с 08:30 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты