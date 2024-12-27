Народная кровля, торговый дом

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Ракитовское шоссе, 2 ст9

Индекс: 443028.0

Телефон: +7 (846) 972‒93‒39

Мобильный Телефон: +7‒917‒017‒30‒40

Сайт: http://narodnay-krovly.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: с 08:30 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты