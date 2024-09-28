NASA и SpaceX отправили на МКС Crew Dragon

NASA и SpaceX успешно запустили девятую миссию Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Zakon.kz.

Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В составе экипажа российский космонавт Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг.

Старт ракеты Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 28 сентября в 22:17 по времени Астаны.

Изначально экипаж должен был включать четырех человек, но был сокращен из-за планов возвращения корабля CST-100 Starliner в феврале 2025 года. Стыковка Crew Dragon с МКС ожидается 29 сентября.