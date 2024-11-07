NASA собирается возобновить выходы в открытый космос

NASA собирается возобновить выходы в открытый космос

NASA собирается возобновить выходы в открытый космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует возобновить выходы в открытый космос в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Внекорабельную деятельность приостановили в июне по причине утечки воды из контура охлаждения одного из скафандров.

Управляющий операциями и интеграцией программы МКС Билл Спетч сообщил журналистам на пресс-конференции, что NASA планирует новую серию выходов в открытый космос «в начале следующего года».

По словам Спетча, инженерам удалось решить проблему с утечкой воды, которая могла угрожать жизни астронавтов, выходящих в открытый космос.

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