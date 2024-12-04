Наше дело, компания
город: Тула
Район: Тула городской округ
Адрес: Новомосковское шоссе, 32
Индекс: 300045.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒980‒725‒99‒48
Сайт: http://nachedelo.com
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Реконструкция и капремонт зданий, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00 (по предварительному звонку: пн-вс)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк