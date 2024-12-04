Наше дело, компания

город: Тула

Район: Тула городской округ

Адрес: Новомосковское шоссе, 32

Индекс: 300045.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒980‒725‒99‒48

Сайт: http://nachedelo.com

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Реконструкция и капремонт зданий, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00 (по предварительному звонку: пн-вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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