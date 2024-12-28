НАСТОЯЩИЕ ПОЛЫ

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: проспект Медиков, 10 к1

Индекс: 197022.0

Телефон: +7 (812) 602‒40‒48

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://nasp.ru

вид деятельности: Комплектующие для дверей, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 11:00 до 20:00, Вс: с 11:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду