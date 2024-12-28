НАСТОЯЩИЕ ПОЛЫ
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: проспект Медиков, 10 к1
Индекс: 197022.0
Телефон: +7 (812) 602‒40‒48
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://nasp.ru
вид деятельности: Комплектующие для дверей, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 11:00 до 20:00, Вс: с 11:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду