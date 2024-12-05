Настоятель буддистского монастыря прятал на территории популярных храмов 73 тела

Настоятель буддистского монастыря прятал на территории популярных храмов 73 тела

Настоятель буддистского монастыря прятал на территории популярных храмов 73 тела

В Таиланде настоятель буддистского монастыря прятал на территории двух буддистских храмов 73 тела. Они были нужны ему, чтобы обучать монахов медитации, сообщает Zakon.kz.

Полиция нашла тела неизвестных во время рейдов по двум популярным у туристов буддийским храмам. По словам монахов, останки принадлежат прихожанам и их семьям, а нахождение их на территории храмов законно, так как они завещали свои тела добровольно.

Такие оккультные практики помогают монахам избавиться от страха смерти, улучшить свою дисциплину.

В церковном пруду обнаружили 600 крокодилов. Полиция не стала трогать рептилий, но найденные в водоеме тела изъяла и начала расследование.

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