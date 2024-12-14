Настройся, магазин строительных и отделочных материалов

город: Находка

Район: Находкинский городской округ

Адрес: Шоссейная улица, 94Б

Индекс: 692906.0

Телефон: +7 (4236) 74‒52‒60

Мобильный Телефон: +7‒902‒070‒12‒52

Сайт: http://atda.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк