Национальная энергосистема Кубы вышла из строя, оставив страну без света

Национальная энергосистема Кубы вышла из строя, оставив страну без света

Национальная энергосистема Кубы вышла из строя, оставив страну без света

Пресс-служба Министерства энергетики и горной промышленности Кубы заявила о том, что в стране приостановили подачу электричества, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, опубликованной в соцсетях Х (бывшая Twitter), инцидент произошел из-за непредвиденной аварийной остановки ТЭЦ. 

«Электросоюз работает над его восстановлением», – сообщили в министерстве.

Кроме того, президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы.

Накануне он поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, отметив, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

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