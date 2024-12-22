Naveka, магазин кровельных и фасадных материалов
город: Уфа
Район: Уфа городской округ
Адрес: Боровая, 14/5
Индекс: 450030.0
Телефон: +7 (347) 299‒78‒78
Мобильный Телефон: +7‒937‒833‒39‒99
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк