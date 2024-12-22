Naveka, магазин кровельных и фасадных материалов

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Боровая, 14/5

Индекс: 450030.0

Телефон: +7 (347) 299‒78‒78

Мобильный Телефон: +7‒937‒833‒39‒99

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк