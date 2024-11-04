Наводнения обрушились на испанскую Каталонию: что там происходит

4 ноября сильный шторм, вызванный ураганом Dana, обрушился на Каталонию, вызвав катастрофические наводнения и разрушения в прибрежных и предгорных районах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20minutos, по данным Государственного метеорологического агентства Испании (Aemet), в регионе введен «красный» уровень опасности. Метеорологическая служба Каталонии Meteocat также предупреждает о «серьезной угрозе», связанной с проливными дождями.

Особенно критическая ситуация сложилась в районе Байш-Льобрегат и его окрестностях, где гражданская защита объявила «максимальную опасность» из-за интенсивных осадков, которые уже привели к затоплениям и серьезным повреждениям инфраструктуры. Местные жители публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, как потоки воды заливают улицы и дороги, превращая их в бурные реки. Автомобильное движение в пострадавших районах практически парализовано.

gente de Barcelona, esto es la C-32 ahora!!! por favor, no salgáis de casa. pic.twitter.com/eWnEvYnV7M — mellamoclaudia 🤠❤️‍🔥 (@claudiasarten) November 4, 2024

На побережье Барселоны зафиксированы колоссальные объемы осадков – до 180 литров на квадратный метр за 12 часов. Один из самых оживленных транспортных коридоров – автомагистраль C-32 между Кастельдефельсом и Сант-Бой-де-Льобрегатом – в настоящий момент перекрыта из-за затопления, особенно в районе Гавы. Служба каталонского транспорта (SCT) призывает избегать поездок в зону бедствия и следовать указаниям местных властей.

los coches ya inundados y sin luz en la empresa, situación en Gavà Barcelona 10:43am pic.twitter.com/0hFR8SJctL — y (@taleofyone) November 4, 2024

В провинции Таррагона, которая остается под «оранжевым» уровнем опасности, уже выпало 110 литров осадков на квадратный метр.

В международном аэропорту Эль-Прат ситуация продолжает ухудшаться. Грозовые дожди вызвали протечки в терминалах, а в некоторых местах появились небольшие затопления. Терминал T1 и зона парковки пострадали сильнее всего. В результате 17 рейсов были перенаправлены, а по многим направлениям наблюдаются значительные задержки, что создает неудобства для пассажиров. Аэропорт остается в состоянии повышенной готовности, сотрудники аэропорта работают над устранением последствий стихии.

📹✈️Així està ara mateix l’Aeroport del PratMolts vols es desvien a altres destinacions. El pàrquing es comença a inundar. Els treballadors de moment han d’anar-hi, l’operativa de terra es manté igualFont: Aeroport del Prathttps://t.co/fSZXW23Auj pic.twitter.com/TobTnPmng2 — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) November 4, 2024

Власти Каталонии настоятельно призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и минимизировать передвижения. В целях защиты населения гражданская защита рекомендует оставаться дома и внимательно следить за информацией, публикуемой официальными источниками.

Синоптики предупреждают, что ураган продолжит представлять угрозу для значительной части Испании, и просят население быть предельно осторожными и готовыми к возможным эвакуациям.

Число погибших в результате наводнения в Испании достигло 214. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Филиппу VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании. Также Zakon.kz поговорил с казахстанкой, которая находится буквально в эпицентре стихийного бедствия. Подробнее можно узнать здесь.