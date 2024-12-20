Наяда-Югра, строительно-монтажная компания

город: Сургут

Район: Сургут городской округ

Адрес: улица Профсоюзов, 51/1

Индекс: 628415.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒932‒328‒41‒80

Сайт: http://www.nayada-surgut.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Межкомнатные двери, Офисная мебель, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком