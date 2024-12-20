Наяда-Югра, строительно-монтажная компания
город: Сургут
Район: Сургут городской округ
Адрес: улица Профсоюзов, 51/1
Индекс: 628415.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒932‒328‒41‒80
Сайт: http://www.nayada-surgut.ru
вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Межкомнатные двери, Офисная мебель, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком