Названа дата инаугурации Трампа

Названа дата инаугурации Трампа

Названа дата инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа, одерживающего победу на президентских выборах в США, состоится 20 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Следующая церемония инаугурации состоится в понедельник, 20 января 2025 года. Она пройдет в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, пишет  USA Today.

Сообщается, что до и после инаугурации должны пройти и другие праздничные мероприятия, включая инаугурационный парад и инаугурационные балы.

Как ожидается, голосование коллегии выборщиков пройдет 17 декабря, а подсчет голосов и утверждение итогов выборов назначено на 6 января.

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