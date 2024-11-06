Названа дата инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа, одерживающего победу на президентских выборах в США, состоится 20 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Следующая церемония инаугурации состоится в понедельник, 20 января 2025 года. Она пройдет в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, пишет USA Today.

Сообщается, что до и после инаугурации должны пройти и другие праздничные мероприятия, включая инаугурационный парад и инаугурационные балы.

Как ожидается, голосование коллегии выборщиков пройдет 17 декабря, а подсчет голосов и утверждение итогов выборов назначено на 6 января.