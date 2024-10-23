Названа дата выборов президента в Беларуси

В Беларуси сегодня, 23 октября 2024 года, определились с датой президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Решение, как пишет belta.by, принято на заседании Палаты представителей.

«Выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года», – говорится в сообщении в среду.

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко заявил, что ЦИК готова к началу избирательной кампании.

«В следующем году в году в Беларуси состоится исключительно важное и значимое общественно-политическое событие – выборы президента Республики Беларусь. Именно президентские выборы определяют будущее Беларуси на ближайшие годы и направления ее дальнейшего развития», – сказал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Напомним, предыдущие выборы президента Беларуси прошли 9 августа 2020 года. Победил на них Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.