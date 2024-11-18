Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых

Состояние самой богатой королевской семьи мира в четыре раза превышает состояние Илона Маска и Билла Гейтса вместе взятых, сообщает Zakon.kz.

По оценкам Forbes, речь идет о династии Саудов, правящей королевской семьи Саудовской Аравии. Их чистый капитал составляет 1,4 трлн долларов США.

Для сравнения, состояние самого богатого человека в мире Илона Маска составляет 304 млрд долларов США, а состояние магната Microsoft Билла Гейтса – 81,5 105 млрд долларов США, пишет Express.

Состояние Саудитов во многом обусловлено огромными запасами нефти, а также роскошным образом жизни королевской семьи Саудовской Аравии, включающей множество дворцов, частных самолетов, яхт и весьма прибыльную коллекцию произведений искусства.

Королевская семья Саудовской Аравии состоит примерно из 15 тыс. членов, а большая часть богатства сосредоточена примерно у 2 тыс. родственников.

Король Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд является нынешним главой семьи и носит этот титул с начала своего правления в 2015 году.

Самым известным сыном и очевидным наследником короля является Мухаммед бин Салман, также известный как MBS и нынешний премьер-министр Саудовской Аравии, которого многие считают фактическим правителем страны.

Обладая таким огромным богатством, королевская семья Саудовской Аравии совершила ряд таких покупок, как французский замок Людовика XIV, купленный MBS примерно за 300 млн долларов США, картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 450 млн долларов США, яхты за 500 млн долларов.

Отметим, что состояние бизнесмена Илона Маска резко выросло после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Акции компании Tesla выросли на 12%, что привело к увеличению состояния Илона Маска почти на 20 млрд долларов.