Названы лучшие города для туризма в 2024 году

Названы лучшие города для туризма в 2024 году

Названы лучшие города для туризма в 2024 году

Сервис по исследованию рынков Euromonitor International опубликовал рейтинг лучших туристических направлений 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, первое место занял Париж, став лидером среди 20 городов.

На втором месте оказался Мадрид, а третью позицию занял Токио. В топ-5 также вошли Рим и Милан. Среди других направлений, попавших в рейтинг, значатся Нью-Йорк, Амстердам, Сидней, Сингапур, Барселона, Тайбэй, Сеул, Лондон, Дубай, Берлин, Осака, Бангкок, Лос-Анджелес, Стамбул и Мельбурн.

Рейтинг был составлен на основе анализа экономической и деловой эффективности, туристической инфраструктуры, политики, привлекательности, уровня здоровья и безопасности, а также устойчивого развития.

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