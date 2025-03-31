Не набирается вода в бачок или очень медленно: почему это происходит и как исправить неполадки

Рассказываем, как устроен унитазный бачок и почему он может медленно наполняться водой. Даем полезные советы по устранению неполадок, связанных с набором воды в бак.

Очень неприятно, когда сантехническое оборудование выходит из строя. Такое происшествие негативно отражается на ставшем привычным бытовом комфорте. Поэтому хочется как можно быстрее исправить неполадку. Не всегда это может сделать только специалист. Некоторые неисправности вполне возможно починить самостоятельно. Разберемся, почему не набирается вода в бачок унитаза и как это исправить.

Как исправить проблемы с наполнением сливного бачка унитаза

Как он устроен

Почему вода медленно набирается в бак

Как исправить неполадку

— Засор шланга-подводки

— Очистка клапана

— Неправильное положение поплавка

— Проблема сборки

— Засор слива

Полезные советы

Как устроен смывной бачок

Прежде чем искать причины неполадки, надо понять, как устроен бачок унитаза. Его конструкция очень проста. Это объемная емкость с герметичной крышкой. На ней установлен узел подачи воды. Так называют расположенный на стенке корпуса впускной клапан, к которому подведена гибкая подводка от водопроводной трубы. Внутри бака находится сливной механизм с арматурой. Он «отвечает» за заполнение емкости и сброс воды. Кроме того, внутри корпуса установлена система перелива, которая предотвращает аварийную ситуацию в случае поломки сливного механизма.

Работает унитазный бачок так. По гибкой подводке вода подходит к наливному клапану и заливается в бачок. Она будет литься до тех пор, пока не дойдет до определенного уровня. После этого срабатывает запорное устройство. Специальный поплавок перекрывает наливной клапан. После нажатия на кнопку смыва активируется механизм слива. Он опускает на дно емкости поплавок, который открывает клапан, и жидкость начинает поступать в бачок.

Почему вода в бачок унитаза набирается медленно

Если вода в бачок набирается очень медленно или вовсе в него не поступает, скорее всего, вышел из строя один из элементов сливной системы. Перечислим основные причины, которые к этому приводят.

Засор клапана, установленного в узле подачи воды. Перед ним может находиться фильтр, который тоже забивается. Засор формируется из содержащихся в жидкости частиц грязи, песчинок, т.п. Обычно засорение происходит медленно. Это можно заметить по постепенному замедлению скорости поступления воды в бак. Бывает, что засор формируется буквально за несколько часов. Такое возможно, например, при ремонте инженерных коммуникаций.

Повреждение или засорение шланга-подводки. Водопроводную трубу и узел подачи воды соединяет гибкий шланг. Он может засоряться водными примесями и отложениями. Если засор полностью перекрывает шланг-подводку, вода перестает поступать в бачок.

Неправильное положение поплавка механизма слива. Он может «залипнуть» в одном месте или получить перекос относительно свей оси. В любом случае это негативно отразится на наборе воды в емкость. Иногда при этом наблюдается еще и подтекание воды из бачка.

Чрезмерно затянутые крепежи. Сильное затягивание приводит к перекашиванию конструкции, что мешает нормальной подаче воды.

Как отремонтировать неисправность

Мы подготовили подробные инструкции, которые помогут исправить ситуацию, когда вода долго набирается в бачок унитаза.

Засор шланга-подводки

Причины засора бывают быть разными. Если вода невысокого качества, шланг может забиться песчинками, небольшими кусочками накипи, отложениями. Чтобы его почистить, делают так.

Полностью отключите подачу воды к баку. Для этого поверните запорный кран на водопроводной трубе. Открутите резьбовое крепление подводки на бачке, направьте шланг в чашу унитаза. Откройте подачу воды. Если внутри шланга есть засор, вода не потечет. Нужно почистить подводку. Снова перекройте воду. Открутите резьбу, соединяющую шланг-подводку с водопроводной трубой. Возьмите тонкую прочную проволоку, с ее помощью прочистите шланг. После этого промойте его изнутри мыльным раствором. Проверьте качество очистки. Для этого подключите подводку к водопроводу, направьте второй конец в чашу унитаза и откройте воду. Если не удалось полностью прочистить шланг, его нужно заменить новым. Соберите конструкцию в обратном порядке.

Очистка клапана

Если шланг-подводка в порядке, возможно, засорился клапан, установленный на подаче воды. Чистят его так.

Перекройте воду. Открутите резьбовое соединение гибкой подводки и бачка. Снимите клапан, внимательно его осмотрите. Просвет клапана должен быть свободным. Если он затянут илом или забит грязью, аккуратно прочистите его тонкой проволокой или чем-то подобным. Промойте деталь. Поставьте на место, закрутите шланг, откройте воду.

Если не удалось полностью очистить клапан или он вышел из строя и ремонт невозможен, его нужно заменить.

Неправильное положение поплавка

Самой распространенной причиной, почему вода плохо набирается в бачок, считается неправильное положение поплавка, который открывает и закрывает заливной клапан. В бачках унитазов устанавливают два типа поплавковых конструкций: вертикальные и рычажные. Разберем особенности ремонта обоих типов.

Вертикальная конструкция

Ее еще называют стаканом за внешний вид поплавка. Он крепится на вертикальном штоке, и при наполнении бачка или его опорожнении двигается по этой опоре вниз и вверх. Довольно часто стакан-поплавок может остановиться и «залипнуть» в верхнем положении. Тем самым он перекрывает клапан. Это происходит из-за смещения стакана-поплавка или его загрязнения. В первом случае нужно открыть крышку бачка и рукой отрегулировать положение стакана-поплавка. Его нужно вернуть на прежнее место, чтобы он мог свободно двигаться по штоку.

Если причиной неисправности стало загрязнение конструкции, нужно снять поплавковый механизм. Для этого снимают крышку, сливают воду из бачка, разбирают механизм. После этого очищают все детали от загрязнений. При низком качестве воды на элементах механизма возможно образование известкового налета. Чтобы от него избавиться, их заливают раствором столового уксуса или лимонной кислоты. Через некоторое время очищают растворившийся налет. После этого детали промывают и устанавливают механизм на место.

Рычажная система

Такие поплавки называют грушей. Они закрепляются на установленном в верхней части бачка рычаге нажимного типа. При наполнении бака водой груша двигается вверх, при сливании опускается. Рычаг довольно тонкий, он может со временем изменять положение. Если происходит сильный перекос, вода не сможет нормально наполнить бачок. Для проверки нужно снять крышку бака, потом аккуратно пошевелить грушу-поплавок. Возможно, после этого откроется клапан, и вода польется в бак.

Если это произошло, значит, есть перекос рычажной системы и его нужно исправить. При правильном изгибе рычага поплавок-груша должен находиться на воде в вертикальном положении. Чтобы этого добиться, изменяют изгиб рычажной пластины. Она может быть изготовлена из металла, в этом случае ее просто немного сгибают. Для изменения изгиба пластикового рычага подкручивают специальный регулировочный винт. После того как поплавок займет правильное положение, крышку закрывают и проводят тестирование работы системы.

Проблема сборки

Такая неисправность встречается нечасто, но все-таки бывает. Если при сборке сливной системы детали были закручены очень плотно, под сильным взаимным давлением они могли сместиться. В этом случае полностью исправная система работать не будет. Нужно разобрать устройство, очистить детали, потом снова собрать. Но при этом обратить особое внимание на крепежи. Их нельзя слишком сильно закручивать. Такая разборка с последующей сборкой считается важным элементом регулярного обслуживания сантехники и хорошей профилактикой возможных поломок.

Засор слива

Есть еще одна неисправность, которая не позволяет нормально работать сливному механизму. В этом случае вода будет нормально наливаться в бак, однако вылиться из него она не сможет. Поэтому может показаться, что бачок пустой. Чтобы исправить неполадку, действуют в такой последовательности.

Перекройте подачу воды. Снимите крышку с бачка. Демонтируйте сливной механизм вместе с кнопкой смыва. Найдите сливной клапан, который расположен в нижней части демонтированного механизма. Нажмите на кнопку смыва, чтобы его открыть и осмотреть. Вычистите закрывающую просвет клапана грязь. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить деталь. Обычно здесь накапливается известковый налет, поэтому рекомендуется использование бытовой химии. Найдите сливное отверстие, расположенное в нижней части бачка под сливным механизмом. Очистите его от загрязнений и известкового налета.

После этого нужно собрать систему в обратном порядке и установить ее на место.

Полезные советы

Чтобы снизить риск появления неисправностей, стоит регулярно заниматься профилактическим обслуживанием сантехники. Особенно необходимо это в тех домах, где подается вода низкого качества. Перечислим основные мероприятия.

Разборка и сборка всех систем, находящихся в бачке. При этом обязательно осматриваются все прокладки и уплотнители, оценивается их состояние. Если оно неудовлетворительное, стоит сразу же заменить вышедшие из строя детали. Все элементы разобранных механизмов обязательно очищаются от отложений и грязи.

Очистка внутренней части бачка от отложений и ржавчины. Для этого перекрывают водопровод, сливают воду из емкости. Обрабатывают стенки специальным чистящим средством, оставляют в таком виде на время, указанное на упаковке препарата. Потом открывают подачу воды, заполняют резервуар, щеткой оттирают налет со стенок и сливают бак. Можно поступить иначе. Залить в опустошенный бачок горячий раствор лимонной кислоты, подождать, пока он остынет, потереть щеткой и слить воду.

Поставить фильтр грубой очистки перед заливным клапаном бачка. Он будет удерживать крупные частички грязи, песчинки, т.п. Установленный фильтр нужно регулярно очищать от загрязнений.

Еще один совет. Чтобы улучшить качество подающейся в сантехническое оборудование воды, можно пользоваться специальными химическими препаратами. Их выпускают в форме таблеток, которые закладываются в бачок. Они уменьшают жесткость воды, мягко очищают механизмы и чашу, ароматизируют жидкость.