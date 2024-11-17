Недалеко от японских островов произошло ощутимое землетрясение
Недалеко от японских островов Амами, относящихся к префектуре Кагосима, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Zakon.kz.
По данным национального метеорологического управления, очаг залегал на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Магнитуда землетрясения составила 6,2. Угроза цунами не объявлялась.
Как пишет volcanodiscovery.co, землетрясение, вероятно, ощущалось многими людьми в районе эпицентра. Но оно не должно было вызвать существенных повреждений, за исключением падения предметов с полок, разбитых окон и т. д.
Как уточняется, в 155 км от эпицентра от землетрясения, в Косиме, проживает около 1200 человек.