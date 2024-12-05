Нефтегазэнергокомплектсервис

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Новаторов, 13

Индекс: 625019.0

Телефон: +7 (3452) 589‒274

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ngeks.business.site

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк