Неизлечимо больная американка планирует эвтаназию в Швейцарии

Неизлечимо больная американка планирует эвтаназию в Швейцарии

Неизлечимо больная американка планирует эвтаназию в Швейцарии

Гейл Хендрикс, неизлечимо больная женщина из Миссури (США) с волчанкой и интерстициальным заболеванием легких, собирается отправиться в Швейцарию для ассистированной смерти, сообщает Zakon.kz.

Гейл Хендрикс борется с волчанкой и интерстициальным заболеванием легких уже четыре года. Несмотря на семейные разногласия, женщина хочет прекратить свои страдания, вызванные болезнью и избежать дальнейшего ухудшения самочувствия.

Она планирует отправиться в путешествие со своей дочерью Шарлин Фоесте и совершить эвтаназию 26 сентября.

Врачебная помощь, связанная с добровольным уходом из жизни является законной в 10 штатах США и Вашингтоне, округ Колумбия, но Хендрикс выбрала Швейцарию из-за ограничительных правил США, которые требуют, чтобы пациентам оставалось жить менее шести месяцев.

Она пояснила, что не хочет ждать так долго.

youcanchoose

Стрелок-олимпиец из Южной Кореи начала актерскую карьеру

Стрелок-олимпиец из Южной Кореи начала актерскую карьеру

Дорога домой: в США потерявшаяся кошка прошла через несколько штатов к своим хозяевам

Дорога домой: в США потерявшаяся кошка прошла через несколько штатов к своим хозяевам

Американец, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года

Американец, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года

Южная Корея угрожает военным ответом на северокорейские «мусорные шары»

Южная Корея угрожает военным ответом на северокорейские «мусорные шары»

Белого медведя застрелили на берегах Исландии

Белого медведя застрелили на берегах Исландии

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.