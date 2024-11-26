Немецкие охотники отстреливают домашних кошек

На земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии охотники на законных основаниях могут отстреливать домашних кошек, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что местный закон позволяет отстреливать кошек, если они находятся на расстоянии более 200 метров от ближайшего дома. К примеру, за 2023 год ими были убиты 2580 домашних кошек. Об этом рассказывает телеканал NDR.

При этом в местности обитает приблизительно 75 тыс. бездомных кошек, которые бесконтрольно размножаются.

«В число жертв кошек-браконьеров попадают исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу. Это могут быть наземные гнездящиеся птицы, редкие певчие птицы, куропатки или даже редкие мелкие млекопитающие», – отмечает Рене Хартвиг из Государственной охотничьей ассоциации Шлезвиг-Гольштейна.

Владельцы кошек жалуются, что их питомцы, выпущенные на прогулку, попадают под отстрел. Однако в охотничьей ассоциации заявляют, что ответственность за надзор лежит на хозяевах животных – они попросту не должны выпускать кошек на самовыгул. Владельцам, которые хотят, чтобы кошки дышали свежим воздухом, советуют строить вольеры.

«Несмотря на возмущение общественности, разрешающий отстрел закон в ближайшее время отменять не планируется», – передает телеканал.

На днях ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки неверные и ни к кому не привязываются.