Необычное кишечное заболевание привело к смерти нескольких человек на юге Египта

Губернатор египетской провинции Асуан Исмаил Камаль заявил о том, что пять человек умерли от заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые отличаются от обычных инфекций, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал Sada el-Balad, в провинции вспышка заболевания гастроэнтеритом.

«На настоящий момент речь может идти о пяти смертельных случаях от заболеваний, отличных от распространенных желудочно-кишечных инфекций», – сообщил губернатор Асуана.

Он добавил, что «общие показатели смертности за последний период в Асуане не увеличились и остаются на прежнем уровне». По его словам, состояние инфекционных больных, находящихся в лечебных учреждениях, не вызывает беспокойства. Камаль также опроверг предположения, что вспышка заболевания была якобы вызвана сбросом промышленных сточных вод в реку Нил одним из местных предприятий.