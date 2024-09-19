Необычный потолок! 9 способов оформления, о которых вы не задумывались

Белый потолок — беспроигрышная классика, но что если сделать его необычным? Собрали самые интересные и стильные варианты оформления «пятой стены», которые удивят гостей и будут радовать вас.

1. Деревянные балки

Деревянные балки под потолком хорошо дополнят интерьер в простом и уютном стиле: скандинавском, кантри, провансе, эко. Такое решение создает теплую атмосферу частного дома, даже если вы живете в центре мегаполиса. А в загородном жилье становится логичным продолжением природной темы. В зависимости от высоты потолка можно окрасить их в контрастный или, наоборот, близкий к остальной поверхности цвет.

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Нелли Муратова

Дизайн: Анастасия Струве. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Нелли Муратова

2. Лепнина

В интерьере лепнина смотрится дорого, добавляет ему парадности. При таком оформлении важно учитывать высоту потолков: если они низкие, декор должен быть неброским. Если высокие, можно поэкспериментировать с объемными карнизами и розетками. А еще — подбирать лепнину с учетом стилистики: более сдержанную для лаконичной современной классики, более пышную — для ар-деко и подобных направлений.

Дизайн: Кира и Антон Шаевы. Фото: Егор Кодяков

Дизайн: Виктория Бар. Фото: Татьяна Никитина

3. Позолота

Что может выглядеть более роскошно, чем золотой потолок? Тем, кто любит смелые решения, однозначно стоит попробовать этот вариант оформления. Лучше всего экспериментировать в тех комнатах, где вы не проводите много времени: например, в ванной или прихожей. Спальню или гостиную стоит оформить более нейтрально. «Позолотить» потолок можно разными способами. Используют краску, пленку ПВХ или поталь, как в проекте на фото.

Соцсети студии posh_interiors_studio

Соцсети студии posh_interiors_studio

4. Деревянные доски

Потолок из натурального дерева сразу добавит уюта всей комнате. Такое дизайнерское решение чаще всего используют в загородных домах, для которых в целом характерна отделка деревом. Но обшить потолки досками можно и в городской квартире. Например, в этом проекте во всех комнатах использовали вагонку из лиственницы, поддержав таким образом этнический дизайн.

Дизайн: Марина Багуцкая. Фото: Евгений Гнесин

Соцсети студии alex_protasova_architect

5. Кессоны

Если обычный белый потолок для вас — это слишком скучно, а золотой или с лепниной — чересчур смело, то обратите внимание на кессоны. Так называются квадратные или прямоугольные ячейки. Они могут быть того же цвета, что и полотно, или контрастными к нему. Оформление кессонами не перетягивает на себя лишнего внимания, но выглядит интересно. Чаще всего применяется в классическом стиле, модерне, ар-деко.

Дизайн: Анастасия Семенова. Фото: Ник Руденко. Стиль: Кира Прохорова

Соцсети дизайнера anna_zueva_design

6. Контрастное окрашивание

Идея покрасить потолок в яркий цвет постепенно становится все менее экстравагантной. Самое главное — не прогадать с оттенком. Если комната низкая, то лучше сделать окрашивание с разницей в несколько тонов, без резкого перехода. А вот если высота потолков позволяет, то можно решиться на смелый контрастный оттенок — получится очень эффектно. Только обязательно поддержите выбранный цвет в палитре: например, продублируйте в декоре или текстиле, отдельных предметах мебели.

Дизайн: Светлана Тепфер. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Яна Грошева. Фото: Екатерина Титенко. Стиль: Мария Нечаева

7. Монохром в цвет стен

Если вы оформляете минималистичный монохромный интерьер, доведите идею до конца и сделайте потолок того же цвета, что и стены, а в некоторых случаях — и пол. Это достаточно простой и бюджетный вариант: для стен и потолка можно использовать одну и ту же краску или штукатурку. Если и мебель будет в той же цветовой гамме, то поиграйте с фактурами, чтобы комната не получилась плоской и скучной.

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов

Дизайн: Олеся Лещенко. Фото: Андрей Шишов

8. Встроенная подсветка

Не только красивое, но и функциональное решение — встроить в потолок подсветку. На рынке огромное количество всевозможных вариантов: на пульте управления, с активацией голосом или музыкой и самыми различными режимами. Подсветка может идти по периметру или располагаться ближе к центру, как в проекте на фото. В любом случае будет создаваться эффект парящего потолка, который не только красиво выглядит, но и визуально увеличивает его высоту.

Дизайн: Альбина Алиева. Фото: Ольга Пегова. Стиль: Залина Кишова

Дизайн: Альбина Алиева. Фото: Ольга Пегова. Стиль: Залина Кишова

9. Акцентные обои

Обои на потолке — один из самых ярких трендов, который все еще набирает обороты. Такой интерьер выглядит дерзко и роскошно, если, конечно, не переборщить. Если вы хотите оклеить верх обоями с рисунком, то стены сделайте нейтральными, без орнамента. Либо используйте те же полотна на акцентном участке, как в этой детской.

Дизайн: Виктория Вишневская. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова

Дизайн: Светлана Тепфер. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Анна Шенбергер