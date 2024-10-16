Необычный случай в Таиланде: тысячи «живых игл» выбросило на популярный пляж
8 октября жители района Пранбури в провинции Прачуапкхирикхан нашли на пляже тысячи «живых игл», которые заняли пятикилометровый отрезок пляжа, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Thaiger, инцидент произошел 8 октября. Туристы и местные жители начали массово выкладывать в соцсетях фото и видео странных моллюсков похожих на прозрачные иглы.
Эксперты предполагают, что люди увидели морских улиток вида Creseis из отряда крылоногих. В 2021 году тысячи таких существ вынесло в Таиланде на пляж Банкурт, расположенный по соседству с Пранбури. Тогда морские улитки заставили поволноваться даже местных жителей.
«Рыбак рассказал мне, что не видел ничего подобного уже несколько десятилетий», – отмечал эколог Промсинг Сингхасени.
Местные власти предупредили отдыхающих, что улитки опасны, особенно для детей, так как могут проколоть кожу. Специалисты рекомендовали не входить в воду, пока существа не исчезнут. Причины их массового появления на пляже провинции пока неизвестны.
ไม่เคยเห็นมาก่อน! นักท่องเที่ยวพบสิ่งคล้ายเข็ม มีลักษณะขาวใส ที่หาดทะเลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกาะติดเสื้อผ้าและทิ่มแทงผิว รู้สึกเจ็บเล็กน้อย ค้นหาข้อมูลพบเป็นหอยชนิดหนึ่ง #หอย #Creseis #ทะเลปราณบุรี #ปราณบุรี #ประจวบคีรีขันธ์ #ข่าวไทยพีบีเอส #ข่าวที่คุณวางใจ #ThaiPBSnews pic.twitter.com/bqTReAmdrp
— Thai PBS News (@ThaiPBSNews) October 8, 2024