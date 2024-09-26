Несколько человек погибли в Мексике из-за последствий урагана «Джон»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что пять человек погибли в штате Герреро из-за последствий урагана «Джон», который 23 сентября обрушился на тихоокеанское побережье страны, сообщает Zakon.kz.

«У меня есть отчет о том, что происходит не только в Акапулько, но и на всем побережье штата Герреро. (…) К счастью, больших разрушений не было. В регионе Коста-Чика погибли четыре человека, еще один в Акапулько. На данный момент всего зафиксировано пять смертей», – заявил президент Мексики.

Национальная метеорологическая служба страны заявила, что сформировавшийся в Тихом океане ураган третьей категории по шкале Саффира – Симпсона «Джон» достиг мексиканского побережья в муниципалитете Маркелия (штат Герреро) вечером 23 сентября, после чего ослаб до тропического шторма и покинул территорию Мексики.