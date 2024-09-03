Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США

Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США

Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC News, городская полиция совместно с охраной Чикагского управления общественного транспорта выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения, он был заключен под стражу.

«В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде… в Форест-Парке… (правоохранительные. – Прим. ред.) органы… обнаружили четыре жертвы. Трое из них погибли на месте, а четвертая была отправлена в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончалась», – говорится в сообщении.

Как уточняется, чиновники Форест-Парка считают стрельбу единичным происшествием, которое не представляет какой-либо дополнительной угрозы для общественности.

youcanchoose

Военный самолет потерпел крушение в Индии

Военный самолет потерпел крушение в Индии

Гель для бровей и ресниц `ART-VISAGE` FIX & CARE суперфиксация (прозрачный)

Гель для бровей и ресниц `ART-VISAGE` FIX & CARE суперфиксация (прозрачный)

Пинцет `ESSENCE` HELLO KITTY для бровей

Пинцет `ESSENCE` HELLO KITTY для бровей

Затяжная безработица опасно влияет на психику – исследование

Затяжная безработица опасно влияет на психику – исследование

В столице Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие

В столице Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие

Топовое покрытие для ногтей `ESSENCE` CONFETTI PARTY с глиттер-эффектом

Топовое покрытие для ногтей `ESSENCE` CONFETTI PARTY с глиттер-эффектом

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.