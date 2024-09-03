Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC News, городская полиция совместно с охраной Чикагского управления общественного транспорта выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения, он был заключен под стражу.

«В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде… в Форест-Парке… (правоохранительные. – Прим. ред.) органы… обнаружили четыре жертвы. Трое из них погибли на месте, а четвертая была отправлена в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончалась», – говорится в сообщении.

Как уточняется, чиновники Форест-Парка считают стрельбу единичным происшествием, которое не представляет какой-либо дополнительной угрозы для общественности.