Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке

Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке

Несколько прохожих пострадали от нападения мужчины с тесаком на рынке в Бишкеке

30 августа на территории Ошского рынка в Бишкеке неизвестный мужчина в неадекватном состоянии с кухонным топориком напал на прохожих. Несколько человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации 24KG со ссылкой на пресс-службу УВД Ленинского района, с заявлением в милицию обратился мужчина и просил принять меры в отношении неизвестного, который ударил его кухонным топориком на улице Кулиева.

Стражи порядка задержала 31-летнего мужчину.

Подозреваемый водворен в ИВС.

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