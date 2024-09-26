Несколько военнослужащих пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде

Несколько военнослужащих пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде

Несколько военнослужащих пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде

Восемь военнослужащих армии Таиланда пострадали из-за подрыва взрывного устройства, заложенного на обочине дороги в центральной части провинции Наратхиват на юге королевства, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Bangkok Post, все пострадавшие военнослужащие были госпитализированы в районную больницу.

Как отмечает издание, сепаратистский конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет. Особенно активно вооруженные формирования действуют с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. После обострения конфликта в регионе погибли более 7 тыс. человек, пострадали более 13 тыс. Периодически боевики в этих провинциях совершают вылазки, нападая на сотрудников полиции и сил местной обороны.

Уточняется, что регионы находятся вдали от популярных туристических маршрутов, поэтому не представляют угрозы для туристов.

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