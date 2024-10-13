Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из Ливана для их безопасности

Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из Ливана для их безопасности

Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из Ливана для их безопасности

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности, сообщает Zakon.kz.

Его слова цитирует издание The Times of Israel:

«Я хочу обратиться непосредственно к генеральному секретарю ООН: настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане) из опорных пунктов «Хезболлах» и районов боевых действий… уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно», – заявил Нетаньяху.

Представители Временных силы ООН в Ливане подчеркнули, что Израиль призвал миротворцев передислоцироваться перед началом операции. Однако он получил отказ, и теперь проблема обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ.

Напомним, на Голанских высотах, граничащих с зоной конфликта, несет службу рота из 139 казахстанских миротворцев.

27 июля 2024 года в результате ракетного обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибли 12 человек. В основном это дети и молодежь от 10 до 20 лет, поскольку удар пришелся на футбольное поле в северном друзском городе Мадждал-Шамс.

28 июля 2024 года в Министерстве обороны РК прокомментировали ситуацию, связанную с ракетным обстрелом Голанских высот и заявили, что казахстанцам, которые несут миротворческую миссию ООН, ничего не угрожает.

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